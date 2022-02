Cathy Marcus, échevine à Saint-Gilles, démissionne : “Les conditions du vote n’ont pas été correctes”

Après 21 ans, elle met fin à toutes ses fonctions politiques à Saint-Gilles.

Comme il l’avait annoncé au début de son mandat, le bourgmestre de Saint-Gilles Charles Picqué (PS) renoncera à son siège à la moitié de son mandat, en mai 2022. Trois candidats s’étaient manifestés fin 2021 pour lui succéder : Cathy Marcus, actuelle échevine aux Affaires sociales et au Logement, Jean Spinette, Échevin de l’Enseignement et Myriem Amrani, Présidente du CPAS.

Suite à un vote organisé par la section socialiste de Saint-Gilles en décembre dernier, c’est finalement Jean Spinette qui a été désigné pour reprendre le flambeau.

Un vote qui passe mal

Pour Cathy Marcus, mandataire communale à Saint-Gilles depuis 21 ans et détentrice du plus haut score électoral de la commune derrière Charles Picqué, cette désignation passe mal. “Plutôt que de s’appuyer sur les scores des élections et nommer une femme en tant que bourgmestre, ce qui aurait fait du bien à la commune, la section socialiste de Saint-Gilles a préféré organiser un vote“, regrette-t-elle.

Au-delà du vote en tant que tel, ce sont les conditions de celui-ci qui contrarie l’ancienne échevine. “Les conditions du vote n’ont pas été correctes. Avec le Covid, de nombreuses personnes n’ont pas renouvelé leur affiliation à l’Assemblée Générale des militants PS de la commune et seuls quelques-uns ont pu se déplacer. Seules 80 personnes étaient présentes et 47 ont voté pour monsieur Spinette“, explique-t-elle.

“Je ne veux pas travailler pour quelqu’un d’autre”

Néanmoins, lorsqu’elle regarde dans le rétroviseur, l’élue locale ne regrette rien. De 2001 à 2006, celle-ci a été présidente du CPAS de Saint-Gilles et, à la demande de Charles Picqué, avait rejoint le collège en tant qu’échevine. De 2012 à 2014, elle avait même assumé le poste de Bourgmestre faisant fonction. “Je suis fière de mon parcours”, déclare-t-elle. “Après 21 ans à avoir travaillé avec Charles Picqué, je ne veux pas travailler pour quelqu’un d’autre. Je laisse la place aux jeunes“.

Le Collège communal de Saint-Gilles a acté ce mardi la démission de ses fonctions d’échevine et de conseillère communale. Celui-ci a tenu à saluer “son action menée au service de la population saint-gilloise, en particulier auprès des plus fragiles”. “Au travers d’importantes compétences telles que l’urbanisme, les contrats de quartiers, les sports ou encore les affaires sociales et le logement, via la Régie foncière communale, Cathy Marcus a largement contribué au renouveau de Saint-Gilles et à sa cohésion sociale”, a réagi Charles Picqué.

Les compétences de Cathy Marcus seront exercées provisoirement par l’échevine Yasmina Nekhoul et elle sera remplacée comme conseiller communal par Jean Stalas lors d’un prochain conseil communal.

