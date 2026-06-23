Canicule: la phase d’alerte du plan national fortes chaleurs et pics d’ozone activée

Le mercure devrait flirter avec les 40°C d’ici la fin de la semaine, laissant présager des journées étouffantes pour ces prochains jours, selon les prévisions à la mi-journée de l’Institut royal météorologique. Face à cette canicule, le Centre de crise a été réuni et des alertes orange ont été émises sur l’ensemble du pays.

Le Risk Management Group (RMG) du SPF Santé publique, qui était réuni depuis 09h00 mardi en raison de la vague de chaleur qui touche actuellement la Belgique, a décidé de déclencher la phase d’alerte du plan fortes chaleurs et photos d’ozone.

L’objectif de ce plan est d’anticiper l’apparition de photos de chaleur et d’ozone et de définir proactivement les mesures pour prévenir et limiter les impacts de l’ozone et de la chaleur sur la santé, particulièrement pour les personnes les plus fragiles.

La chaleur montera encore d’un cran d’ici la fin de la semaine

Mardi après-midi, le ciel sera d’abord encore nuageux dans la plupart des régions, avec un risque de précipitations surtout dans le sud. Dans l’ouest, un orage pourra arriver depuis la mer du Nord. Au cours de l’après-midi, le soleil s’imposera à partir de l’ouest. Il fera chaud, avec des températures maximales avoisinant les 29°C en haute Ardenne et en bord de mer, et jusqu’à 32°C dans l’extrême sud du pays.

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Mercredi, la chaleur sera étouffante avec beaucoup de soleil et des températures maximales allant de 32°C à la mer à 37°C dans les zones urbaines. En fin d’après-midi et dans la soirée, des orages de chaleur, pouvant s’accompagner de grêle, ne sont pas exclus localement.

Jeudi, le temps sera à nouveau très chaud et ensoleillé malgré quelques voiles d’altitude. Les maxima s’échelonneront de 30 à 32°C à la mer et sur les hauteurs de l’Ardenne à 37°C dans le centre du pays. Un orage de chaleur sera de nouveau probable.

Vendredi, la Belgique devrait atteindre le point culminant de cette vague de chaleur. Le soleil sera de plomb et, après une nuit chaude, le mercure grimpera à 33°C sur les hauteurs de l’Ardenne à 39°C en plaine. L’après-midi ou en soirée, l’un ou l’autre orage de chaleur pourrait éclater.

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Ce week-end, une dégradation orageuse pourra entraîner une légère baisse des températures. Samedi, la chaleur pourrait toutefois encore être écrasante avec des maxima jusqu’à 39°C sur l’est du territoire si les orages ne se développent pas rapidement.

Belga