Canicule: Bruxelles testera le “plan Canopée” au rond-point Schuman et sur la place Royale

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi un “Plan Canopée” qui vise à adapter par diverses touches de grands espaces publics régionaux aux défis du changement climatique, tout en renforçant leur qualité urbaine, leur attractivité ainsi que leur valeur patrimoniale et paysagère.

Ce projet cher à la secrétaire d’État à l’Urbanisme Audrey Henry (MR) concernera, dans un premier temps la rue de la Régence entre le Palais de Justice et le Palais Royal, et dans un second temps le rond-point Schuman, dépourvu du auvent qui lui était destiné, pour des raisons budgétaires.

L’Urban Lab(oratoire) sera chargé de développer cette vision et de formuler des propositions. Pilotée par la Maître Architecte de la Région, cette plateforme constituée des administrations Urban et Perspective bénéficiera aussi de l’expertise de Bruxelles Mobilité et de Bruxelles Environnement dans leurs champs de compétences respectifs. Cette collaboration permettra de présenter au gouvernement, d’ici la rentrée, un plan d’action à court, moyen et long terme.

Les sites du rond-point Schuman et de l’axe Place Royale-rue de la Régence constitueront les deux premiers terrains d’expérimentation de cette démarche. Ils permettront de tester de nouvelles approches d’aménagement, allant de solutions temporaires à des transformations structurelles.

“Le Plan Canopée est une réponse concrète aux enseignements tirés du rond-point Schuman”, a commenté la secrétaire d’État à l’issue de la réunion. “Les projets hérités ne doivent pas systématiquement être recommandés, mais il y a une nécessité de les faire évoluer à la lumière des défis climatiques. L’Urban Lab permettra d’explorer, de tester et d’évaluer les solutions les plus pertinentes pour chaque site, en associant les expertises nécessaires. Des espaces publics plus confortables, ce sont aussi des espaces qui renforcent l’attractivité économique de Bruxelles, soutiennent le commerce, valorisent notre patrimoine et améliorent durablement la qualité de vie des Bruxellois.”

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Belga