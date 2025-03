Campagne de sensibilisation contre les discriminations à l’ULB : “L’idée, c’était de poser un canapé et de recueillir plein de témoignages”

Alors que l’ULB lance une campagne de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de discrimination, l’action se traduit sous une forme physique, avec des phrases qui questionnent les limites de la discrimination, mais également en ligne avec deux ambassadeurs. Pour en parler, Elio Acar et Laure Fornier étaient les invités du 12h30.

Depuis ce lundi, une signalétique a été installée sur l’ensemble des campus et des bâtiments de l’Université, avec des phrases interpellantes : “Ici, on s’essuie les pieds sur le racisme”, “Ici, on marche sur les paillassons, pas sur les droits humains”, ou encore “Ici, les dogmes n’ont pas cours”.

Afin de promouvoir cette campagne, deux ambassadeurs ont été choisis : Elio Acar et Laure Fornier. Ils sont ainsi allés à la rencontre des étudiants, professeurs et membres du personnel pour recueillir leurs perceptions, vécus et réflexions sur les discriminations et sur les racismes. Ces échanges sont progressivement diffusés sur les réseaux de l’université et des ambassadeurs.

“C’était important d’écouter la voix de la communauté universitaire. L’idée, c’était de poser un canapé sur le Solbosch et de recueillir plein de témoignage”, explique Elio Acar. Lors d’une journée entière, la bienveillance était de mise sur le campus. “Les gens étaient à l’aise de parler, ils étaient très éduqués sur le sujet”, rajoute Laure Fornier.