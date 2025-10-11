Budget fédéral : le gouvernement entame un week-end studieux

Les travaux en vue de la confection du budget fédéral 2026 ont repris samedi matin. Pour l’instant, ces discussions se déroulent toujours via des groupes de travail et des contacts bilatéraux. Il n’est pas encore question de réunir les vice-Premiers ministres en comité restreint (kern). La convocation d’une telle réunion est à ce stade incertaine, indiquait-on de sources concordantes.

Un week-end studieux s’annonce pour les partenaires de la coalition Arizona. Le contexte budgétaire est particulièrement difficile et les discussions sont loin d’être évidentes, commentait-on. Un kern s’était ainsi achevé vendredi en fin d’après-midi. S’il veut respecter ses engagements vis-à-vis de l’Europe, le gouvernement doit trouver au moins 8,2 milliards d’euros d’ici la fin de la législature, en plus de ce qui a déjà été convenu dans l’accord de gouvernement. S’il veut atteindre un déficit réduit à 3% du PIB en 2030, l’ardoise monte à 16,6 milliards. Le Premier ministre Bart De Wever évoque pour sa part un effort de 10 milliards, mais d’autres partenaires de la coalition souhaitent aller plus loin.

Plusieurs propositions ont été testées la semaine dernière par l’un ou l’autre membre de l’Arizona : saut d’index, hausse de la TVA, contribution des millionnaires, des sociétés de management ou encore des flexi-jobs, lutte contre les (faux) malades de longue durée, norme de croissance des soins de santé, etc. Mais ces idées ont été d’emblée balayées par l’un ou l’autre partenaire. En principe, Bart De Wever est attendu mardi à la Chambre pour la traditionnelle déclaration de politique générale. Mais le scepticisme est de mise sur les chances d’obtenir un accord à cette échéance.

Belga