Budget bruxellois: vers une augmentation de la taxe de circulation

Après plus d’une semaine de conclave en plusieurs épisodes, le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord dimanche, en fin de journée sur un projet de budget pour 2024. Sven Gatz est revenu sur cet accord dans Bonjour Bruxelles ce matin.

L’équilibre budgétaire à Bruxelles, ce ne sera pas pour cette fois. “On s’en rapproche, mais on n’est pas encore sorti de l’auberge. Je suis relativement content qu’on a pu faire ce qu’on devait faire mais il y aura encore des années difficiles devant nous pour vraiment arriver à l’assainissement du budget”, a réagi le ministre bruxellois des Finances et du Budget (Open VLD) au micro de BX1 ce matin.

“On a eu des investissements stratégiques pendant quelques années en dehors du budget, et on a eu différentes crises. Il faut écrire un nouveau chapitre. Là, ça va dans la bonne direction. De 600 millions d’effort (que le ministre Gatz demandait, ndlr), on est à 150 millions, c’est pas le même chiffre. Mais il y a aussi ce qu’on appelle les incompressibles. Dans mon portefeuille, je suis responsable de la Fonction publique pour l’indexation des salaires. Il y aura probablement quelques indexations. La seule bonne surprise qui peut nous arriver, que c’est l’inflation reste sous contrôle, comme c’est pour le moment le cas.”

” Si on cherchait 600 millions et qu’on a pu réduire le déficit avec 150 millions, ça veut dire qu’il y a 450 millions qui restent malheureusement en plus. Hors investissements stratégiques.

Lire aussi | Le gouvernement bruxellois s’est mis d’accord sur un projet de budget pour 2024

Fonction publique et mobilité

“A court terme, les effets pour la population bruxelloise devraient être limités”, précise Sven Gatz. “Le prochain gouvernement aura encore d’autres choix, mais pour le moment, on essaye de mieux orienter le budget et on réussit à contrôler le budget. Les effets pour la population seront plutôt réduits. On parle d’une diminution de 3 % de la masse salariale dans la fonction publique bruxelloise. Dans les semaines qui viennent, nous déciderons le non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois dans les administrations bruxelloises. Sur trois fonctionnaires partent à la pension ou qui quittent leur poste, deux seulement seront remplacés.

Les tarifs de la STIB seront désormais indexés automatiquement. Pour la mobilité en général, “il faut investir dans la mobilité” mais il y aura ralentissement, étalement des dépenses. La partie sud du métro 3, qui va de Albert à la gare du Nord et le tram de Neder-Over-Heembeek sont assumés mais pour le reste, on ralentit le tempo. “Ce sera au prochain gouvernement de se positionner sur le métro 3 et l’extension vers le nord”, détaille Gatz. “Il y a des possibilités, mais ça dépendra si c’est la même majorité autour de la table. Ce sera un tout autre débat s’il y a une nouvelle majorité. Donnons le temps au temps et laissons passer les élections.”

“On ne va pas toucher au précompte immobilier. Je pense que là, on a déjà dépassé certaines limites”, précise encore le ministre. “Par contre, on va envisager une augmentation en 2024 pour la fiscalité automobile. Mais ce seront des très petites augmentations. Il y aura peut être une augmentation en 2024 de la fiscalité automobile, 2 à 3 % sur la taxe de circulation, soit un peu plus que l’indexation. Ce ne sont pas des grands montants.”

“Ça a été très difficile…”

“Ça a été très difficile”, concède encore Sven Gatz. “C’est bien clair, mais c’est un budget. C’est toujours difficile. Et les circonstances objectives pour le budget se dégradent, surtout ces dernières années. Avec les différentes crises, ça devient encore plus difficile. Mais cet accord dessine une nouvelle direction, qui devrait être renforcée dans les années qui suivent. Le ministre du Budget n’a pas d’ami. Disons que si je devais poursuivre, je le ferais parce que j’aurai une chance de remettre les choses en ordre. Si c’est quelqu’un d’autre, je lui souhaite bonne chance…”