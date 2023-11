Budget bruxellois : “Des ministres se sont fait plaisir en dépensant de l’argent qu’ils n’avaient pas”, selon David Leisther (MR)

Le budget 2024 de la Région est “extrêmement inquiétant”, affirme David Leisterh. Invité de Bonjour Bruxelles, le président du MR bruxellois et chef de file du MR au parlement régional parle d’argent qui brûle et de coûts cachés, relevés dit-il par la Cour des comptes.

“Des ministres se sont fait plaisir à dépenser de l’argent qu’ils n’avaient pas et aujourd’hui ils reçoivent la facture.”, déplore David Leisterh : “Le nécessaire retour à l’équilibre ne vient pas et sera renvoyé non seulement à la prochaine législature mais à la prochaine génération.”

Il y a toute une série de coûts cachés, ajoute le libéral, qui cite la Cour des comptes. “Il faut trouver des mesures d’économie et d’autres sources de financement, notamment pour le métro 3, comme la France l’a fait avec le projet de ‘Grand Paris’.” Et de pointer la multiplication d’infrastructures publiques “qui coûtent très cher aux Bruxellois.” “Il faut arrêter de leur donner de l’argent sans vérifier que tout est bien utilisé. La dotation de Bruxelles Propreté a explosé au cours des dernières années. Est-ce que Bruxelles est plus propre?.”

