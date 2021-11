Bruxelles-Ville : la participation lancée autour du Nouveau Marché aux grains

La Ville de Bruxelles lance la phase participative de l’élaboration du Nouveau Marché aux grains.

Située à deux pas du quartier Sainte-Catherine, contre l’avenue Antoine Dansaert, la place du Nouveau Marché va être réaménagée prochainement : la Ville souhaite changer son visage dans les deux ans. Ainsi, une première étude historique suivie d’une seconde étude phytosanitaire ont été réalisées.

Et désormais, les autorités communales souhaitent entendre l’avis des utilisateurs de la place, y compris les habitants du quartier, les commerçants, les élèves des écoles voisines et les jeunes jouant au basket sur les infrastructures aménagées au centre de la place. “Ils la connaissent comme personne et sont donc aux premières loges pour identifier les opportunités d’un réaménagement“, explique Arnaud Pinxteren (Ecolo), échevin de la Rénovation urbaine et de la Participation citoyenne.

► Reportage | Une nouvelle fresque sur le terrain de basket du Nouveau Marché aux Grains (25/07/2020)

Pour mener à bien cette phase participative, Bruxelles va d’abord recenser le plus grand nombre possible de besoins et de souhaits concernant la place. Des ateliers auront notamment lieu au centre de mode et de design MAD avec des élèves qui formuleront des priorités pour une place idéale. Une réunion de quartier aura aussi lieu le 23 novembre pour les commerçants, habitants et sympathisants de la place. Une permanence aura également lieu le 27 novembre.

Ensuite, toutes ces contributions seront utilisées pour élaborer un avant-projet, vérifié ensuite par les différentes parties prenantes puis rassemblé dans un plan définitif et un dépôt de permis courant 2022. La Région espère débuter les travaux en 2023.

Les ambitions de la Ville : renforcer l’identité de la place et supprimer le parking à l’arrière

Parmi les ambitions des autorités communales quant à cet espace, l’échevine de l’Urbanisme et des Espaces Publics, Ans Persoons (one.brussels) indique que “le Nouveau Marché aux Grains est une place bruxelloise emblématique avec une forte identité. C’est un lieu de rencontres pour beaucoup de jeunes, pour jouer au basket mais aussi pour discuter ou tout simplement profiter. Les nombreux arbres donnent également du caractère à la place. Nous voulons renforcer cette identité et la rendre encore plus inclusive, notamment pour les filles. Si nous supprimons le parking à ciel ouvert situé à l’arrière de la place, un espace énorme se libérera“.

La VBX lance le réaménagement du Nv Marché aux Grains: place emblématique ac des arbres où les jeunes se retrouvent pr jouer au basket ou simplemt profiter. Ns renfoncerons cette identité, la rendre + inclusive & repenser le parking derrière. Ns le faisons ac vous #participation pic.twitter.com/Z4lbWtFWAt — Ans Persoons (@AnsPersoons) November 9, 2021



ArBr – Photo : Belga (archives)