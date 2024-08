Bruxelles : un dealer présumé arrêté en possession de cocaïne, héroïne et contrefaçons

Ce mardi 6 août, la Recherche Locale de la section Stupéfiants de la zone de police Bruxelles Capitale/Ixelles a arrêté un dealer de drogues présumé.

Les agents de la Recherche Locale soupçonnaient que le dealer en question était actif sur la Région bruxelloise et surtout sur le territoire de la zone de police Bruxelles/Ixelles. “Il vendrait surtout de la cocaïne et de l’héroïne”, confie le parquet de Bruxelles.

Le suspect a été identifié et une observation a été mise en place ce mardi soir à Schaerbeek. La patrouille a ainsi constaté que le particulier avait vendu des stupéfiants à une deuxième personne. Les inspecteurs sont intervenus et ont arrêté l’acheteur et le vendeur. Le premier était en possession de cannabis et de cocaïne. Le vendeur quant à lui, avait 10 sachets de cocaïne et 7 sachets d’héroïne sur lui.

Une perquisition au domicile du vendeur a permis de trouver 2 445 euros, 342 grammes d’héroïne, 25 grammes de cocaïne et 50 grammes de cannabis. Des centaines de vêtements de marque contrefaits ont également été trouvés. Le vendeur a ensuite été mis à la disposition du parquet qui a requis une juge d’instruction. La juge d’instruction bruxelloise a décidé de placer le suspect sous mandat d’arrêt pour vente de stupéfiants.

Rédaction – Photo : parquet de Bruxelles