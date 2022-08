Bruxelles Ouest : 171 personnes arrêtées pour trafic de stupéfiants depuis le début de l’année

La police de Bruxelles Ouest fait un premier bilan de son plan d’action en matière de stupéfiants, lancé en début d’année.

La zone de police de Bruxelles Ouest (Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean) a fait un point sur son plan d’action mené depuis début 2022 concernant les trafics de stupéfiants. Ce plan prévoit notamment des patrouilles quotidiennes, des contrôles ciblés sur certains commerces et une priorisation des enquêtes judiciaires. À cet effet, la collaboration a été renforcée avec le parquet de Bruxelles et les communes concernées.

La police se félicite des premiers résultats de ce plan d’action. “Depuis janvier, nous avons arrêté 171 personnes sur notre territoire pour vente de stupéfiants”, note la zone Bruxelles Ouest. “128 suspects ont été remis au procureur du Roi, dont 44 ont été placés sous mandat d’arrêt et 7 mineurs ont été placés dans une institution pour mineurs. Lors des contrôles quotidiens et perquisitions, nous avons également pu saisir 5,8 kg d’héroïne, 3 kg de cocaïne et 37,5 kg de cannabis, ainsi que la somme de 160 000 euros et de 8 000 dollars“.

La zone de police annonce qu’elle va poursuivre ce plan d’action contre le trafic de stupéfiants sur son territoire.

