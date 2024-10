Bruxelles Mobilité annonce plusieurs chantiers pour moderniser l’éclairage public

Les ampoules de plusieurs grands axes vont être remplacées par des Led.

Bruxelles Mobilité poursuit son opération de modernisation de l’éclairage public à Bruxelles. Chaque année, environ 3.000 points lumineux sont convertis en Led.

“Cet automne et hiver, Bruxelles Mobilité finalisera la rénovation et/ou rénovera complètement l’éclairage du boulevard Albert (côté impair à Forest), du boulevard Poincaré/boulevard du Midi, de la nouvelle piste cyclable sur le boulevard du Midi (entre la Rue Blaes et la Rue Terre-Neuve), de l’avenue des Croix du Feu, de l’avenue de la Liberté, du square Forte Dei Marmi, de la rue Gray, de Schuman (zone Charlemagne, zone Maelbeek, zone Petite Rue de la Loi), de l’avenue de Cortenbergh (entre le Rond-Point Schuman et l’Avenue de la Renaissance) et de la chaussée de Neerstalle (entre Baillon et Rue Saint-Denis)“, indique Bruxelles Mobilité, rapporté par nos confrères de la Dernière Heure.

Rédaction – Photo : BX1