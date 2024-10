Bruxelles manque-t-elle de verdure ?

“On constate une répartition très inégale des arbres et des parcs”, signale Ruth-Marie Henckes, chargée de campagne biodiversité chez Greenpeace Belgique. “Les quartiers et les communes les plus riches sont aussi les plus verts, tandis que les plus pauvres se retrouvent enclavés dans du béton. Par conséquent, les bénéfices d’un environnement vert pour la santé sont également inégalement répartis”. L’ONG appelle dès lors les futurs élus des élections communales à “s’attaquer d’urgence à cette injustice”.

Ma. Ar. avec Belga – Photo : Belga