Bruxelles et Marseille unissent leurs forces contre la criminalité organisée

Les 25 et 26 septembre, le Procureur de la République de Marseille, Nicolas Bessone, était à Bruxelles à l’invitation du Procureur du Roi, Julien Moinil. Objectif : renforcer la coopération entre les deux parquets, tous deux confrontés quotidiennement à la criminalité organisée et aux trafics de drogue.

Les procureurs entendent intensifier leur collaboration et optimiser l’échange d’informations policières et judiciaires. “Une bonne relation avec le parquet de Marseille est essentielle dans la lutte contre la violence liée à la drogue à Bruxelles. Nous combattons des groupes similaires qui utilisent des formes de violence comparables dans un contexte urbain“, a déclaré Julien Moinil, saluant “une relation forte, fondée sur la solidarité“.

De son côté, Nicolas Bessone a insisté sur “l’esprit de coopération, la volonté commune, la méthodologie proactive et l’échange d’informations fluide” qui marquent ce partenariat, y voyant des “gages de succès futurs dans la lutte contre le narcotrafic international“.

27 septembre 2025 - 13h42
Modifié le 27 septembre 2025 - 13h42
 

