Bruxelles Environnement invite les citoyens à recenser les moustiques tigres

Les moustiques tigres sont en Belgique, ils ont hiberné chez nous cet hiver, car il n’a pas fait assez froid pour les faire fuir. Sciensano parle d’une menace pour la santé publique, car cet insecte exotique peut être vecteur de certains virus.

Importé d’Asie, le moustique tigre est déjà établi dans plusieurs pays d’Europe occidentale comme la France, l’Allemagne, ou l’Italie. Il a également été repéré à plusieurs reprises en Flandre et en Wallonie, or l’espèce exotique n’est normalement pas présente en Belgique. Les chances d’en trouver à Bruxelles augmentent.

Leur reproduction s’est développé ces dernières années en raison du commerce international, des voyages ou encore du réchauffement climatique. C’est un moustique agressif qui peut être très gênant pendant la journée. Il est vecteur de certains virus présents en Amérique du Sud qui peuvent provoquer des maladies chez l’homme. Il se diffère de nos moustiques communs par ses rayures noires et blanches et est plus petit qu’un quart d’une pièce de cinq centimes d’euros, il mesure entre quatre et cinq mm.

Javiera Rebolledo, scientifique chez Sciensano, explique les gestes à appliquer pour réduire leur propagation : “Il faut veiller à ce qu’il y ait le moins d’eau stagnante sur nos terrasses ou jardins. Il est important de retourner, couvrir ou vider les pots de fleur, récipients, seaux d’eau. Il faut changer l’eau régulièrement, nettoyer les goutières pour que l’eau s’évacue, couvrir les tonneaux de pluie avec des moustiquaires.”

Bruxelles Environnement lance un appel aux citoyens pour les aider à recenser les moustiques tigres qui pourraient arriver dans la capitale. Pour participer au projet de surveillance de Sciensano et de l’Institut de médecine tropicale, il suffit de prendre une photo et de suivre les étapes via le site surveillancemoustique.be.

Anaïs Corbin – Photo : Bruxelles Environnement