Bruxelles en alerte jaune aux orages ce jeudi

L’alerte devrait être levée en milieu d’après-midi dans la capitale.

À l’exception des Flandres orientale et occidentale, toute la Belgique est en alerte jaune aux orages ce jeudi, indique l’Institut royal météorologique (IRM). De nouvelles averses, encore potentiellement accompagnées d’orages, toucheront l’est du pays et le quitteront en fin d’après-midi pour l’Allemagne.

La succession de plusieurs cellules orageuses intenses par endroits pourra conduire à des quantités de précipitations dépassant les 20 ou 25 l/ m2 depuis hier soir. “Certains orages pourront s’accompagner de fortes rafales de vent“, prévient l’IRM.

L’alerte est en vigueur depuis 08h00 et sera progressivement levée, ce sera le cas en milieu d’après-midi pour Anvers, les Brabants, Bruxelles et le Hainaut. Les provinces de Liège, Namur et Luxembourg resteront en code jaune jusqu’à 18h00.

Belga – Photo : Pompiers de Bruxelles (archive)