Bruxelles alerte les vacanciers sur le retour de la rougeole

Les vacanciers sont invités à se mettre en ordre de vaccins avant leur départ, rappelle l’administration bruxelloise de la santé Vivalis.

Celle-ci insiste sur la recrudescence des cas de rougeole, particulièrement depuis mai dans la capitale. Parmi les pays où règne une épidémie, la Roumanie et le Maroc devraient encore attirer son lot de touristes belges cet été.

La rougeole est nettement plus contagieuse que le Covid-19 par exemple, une personne infectée pouvant en contaminer 18 autres. Les enfants de moins de 10 ans sont considérés comme les principales personnes à risque. La seule protection efficace contre la rougeole reste la vaccination en deux doses avec le vaccin RRO (Rougeole-Rubéole-Oreillons), rappelle Vivalis dans un communiqué diffusé mardi. Le statut de vaccination des adultes et des enfants doit être vérifié avant tout départ en vacances.

► Interview | Un variant marocain de la rougeole détecté dans les eaux usées à Bruxelles

Vivalis rappelle la présence à Bruxelles de sept cliniques du voyage. “Les consultations y sont assurées par des médecins et des pédiatres spécialisés en médecine tropicale et en médecine du voyage. L’objectif de ce service est d’informer le voyageur sur les risques inhérents aux voyages qu’il a programmés et de lui prodiguer les conseils, vaccinations et prophylaxies les plus appropriés.”