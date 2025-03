Un variant marocain de la rougeole détecté dans les eaux usées à Bruxelles

Le virus est en augmentation dans toute l’Europe.

Un variant marocain de la rougeole a été détecté dans les eaux usées de Bruxelles, ressort-il d’une recherche menée par la KU Leuven. Il s’agit du génotype B3 du virus.

Une forte concentration du virus aurait été détectée ces dernières semaines, avec un pic le 11 mars, selon la responsable de laboratoire au sein du Rega Instituut de la KU Leuven, Elke Wollants. Pourtant, l’institut de santé bruxellois Vivalis n’a reçu que 18 signalements de rougeole cette année. “C’est probablement une sous-estimation”, selon la chercheuse. Le Maroc fait actuellement face à une épidémie de rougeole “historiquement importante”. Plus de 25.000 cas ont été rapportés depuis la fin 2023 dans ce pays d’Afrique du Nord, avec environ 120 morts.

“Le virus est en augmentation dans toute l’Europe. C’est alarmant. Aux Pays-Bas, 45 cas ont été rapportés en deux semaines et il y a aussi une recrudescence en Espagne et en France”, met en garde Elke Wollants. Selon un rapport récent du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), la Belgique est 4e d’Europe en termes de contaminations, avec 551 cas rapportés entre le 1er février 2024 et le 31 janvier 2025. La responsable du laboratoire du Rega Instituut appelle chacun à contrôler son statut vaccinal.

Les personnes nées avant 1970 ont en majorité déjà contracté le virus et sont protégées. Les trentenaires peuvent contrôler leur statut vaccinal via le site masanté.be. Certaines vaccinations plus anciennes n’ayant pas été enregistrées en ligne, il est également important de se référer à son carnet de vaccination ou à son médecin traitant. La vaccination est gratuite.

Belga – Photo : Belga