Bruxelles a son comité d’experts pour le climat

La Région bruxelloise a nommé un comité d’experts pour le climat au sein du Conseil de l’Environnement. Une liste de 8 personnes a été retenue.

Le gouvernement bruxellois a arrêté la liste de ses membres à l’issue d’une procédure de sélection indépendante. Le Comité d’Experts Climat de la Région buxelloise sera présidé par Leo Van Broeck, co-présidé par Louise Knops et composé de Cathy Macharis, Sébastien Yasse, Rozemien De Troch, Jean-François Bastin, Julien Blondeau et Quentin Jossen. Ses membres sont nommés pour un mandat de 5 ans.

42 personnes avaient répondu à l’appel à candidature lancé en décembre 2021. Un jury, composé de membres et du président du Conseil de l’Environnement, a procédé ensuite à une sélection et a proposé au gouvernement une double liste de 16 candidats.

L’Ordonnance Climat prévoit que le Comité doit être composé de 6 à 8 experts dont le domaine d’expertise concerne au moins l’un des aspects suivants : la climatologie, la qualité de l’air et la mobilité, l’économie et les entreprises, les technologies, les aspects sociaux et comportementaux liés à la transition climatique, l’énergie, les villes durables, et l’aménagement du territoire et la biodiversité. Un équilibre de genre et linguistique est également assuré, conformément aux dispositions régionales en vigueur.

La mission principale du Comité est de remettre tous les ans, au gouvernement et au Parlement, un rapport qui évalue si les politiques publiques régionales permettent d’atteindre ou non les objectifs climatiques à moyen et long terme. L’évaluation se veut objective, indépendante et reposant sur des données scientifiques. Bruxelles Environnement, notamment, sera chargé d’alimenter le Comité en données.

V.Lh. – Photo: BX1