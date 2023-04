Bruxelles à la deuxième place des capitales européennes les plus inclusives

La Région de Bruxelles-Capitale a reçu jeudi le deuxième prix des capitales européennes de l’inclusion et de la diversité 2023 remis par la Commission européenne.

Cette récompense a été remise jeudi après-midi à la secrétaire d’Etat à l’égalité des chances Nawal Ben Hamou (PS) au nom du gouvernement bruxellois.

Pour la deuxième année consécutive, de nombreuses administrations locales européennes ont répondu à l’appel de la Commission pour ce prix en présentant leurs politiques, plans et initiatives en faveur de l’inclusion et de la diversité. Bruxelles a reçu le deuxième prix des villes de plus de 50.000 habitants des mains de la Commissaire chargée de l’égalité, Helena Dalli lors d’une cérémonie qui ouvre le mois européen de la diversité 2023.

“Sur 74 candidatures venant de toute l’Union européenne, que Bruxelles reçoive ce prix est une reconnaissance et une visibilité donnée au travail exceptionnel que nous avons fourni depuis 2019. Pour la première fois, la Région bruxelloise appréhende l’égalité des chances comme une compétence phare et transversale. Cela porte ses fruits avec six plans d’action qui se concentrent sur les principales discriminations vécues à Bruxelles“, a commenté Nawal Ben Hamou.

La Région bruxelloise a choisi d’appliquer une approche transversale, intégrée et préventive de l’égalité des chances, qui s’applique à l’ensemble des politiques publiques et vise à ne pas créer ou renforcer des inégalités existantes. Depuis fin 2022, la Région bruxelloise est dotée de six plans d’actions: de lutte contre les violences faites aux femmes; de soutien à la monoparentalité; d’inclusion des personnes LGBTQIA+; de lutte contre le racisme, pour l’égalité entre les femmes et les hommes; et un plan handistreaming.

