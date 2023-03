Bruxelles a franchi le pallier de l’acquisition de 1.000 logements à vocation sociale

La Région bruxelloise a franchi le pallier de l’acquisition de 1.000 logements clé sur porte à vocation sociale depuis 2019, a annoncé mercredi la secrétaire d’État bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou (PS).

Aux côtés, du bourgmestre d’Anderlecht, Fabrice Cumps (PS), celle-ci a posé, mercredi après-midi, la première pierre du projet “Trèfles” appelé à se concrétiser d’ici 2025 sous la forme de 120 logements, dans la rue du même nom, à Anderlecht.

Partenariat public/privé

Le projet soutenu par les autorités publiques régionales et communales, résulte d’un partenariat public/privé. Les logements, promus par Bluestone Invest et construits par Thomas & Piron Bâtiment, seront acquis par le Foyer Anderlechtois via la Société du Logement de la Région Bruxelloise.

Selon la secrétaire d’État, cela illustre la collaboration fructueuse menée par la SLRB avec le secteur de la promotion immobilière dans le cadre de la nouvelle stratégie d’acquisition de la Région. “Nous avons ainsi pu acquérir 1031 nouveaux logements clé sur porte pendant cette législature“, a précisé Mme Ben Hamou.

Le projet prévoit des studios et des appartements équipés de 1,2,3, 4 et 6 chambres. Initialement prévus pour du coliving étudiant, vu la proximité avec les différentes écoles supérieures, les plus grands logements ont été adaptés dans le cadre de la reprise du projet par la SLRB et le Foyer Anderlechtois pour répondre à la demande des familles nombreuses.

Une école a déjà été construite non loin du site. Une crèche le sera prochainement, a indiqué Fabrice Cumps.

Deux appartements aménagés pour personnes à mobilité réduite sont également au programme, tout comme deux commerces, deux maisons 3 chambres et une surface pour profession libérale.

L’ensemble du site sera accessible uniquement aux piétons et aux cyclistes.

Les 136 emplacements de parkings sont situés au sous-sol. Des emplacements vélos sont prévus au rez-de-chaussée et en sous-sol.

Belga