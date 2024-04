Bruxelles a déjà récolté plus de 700 tonnes d’aide pour les Palestiniens de Gaza

La Ville de Bruxelles a déjà récolté plus de 700 tonnes d’aides pour les Palestiniens de la bande de Gaza par le biais d’une action de récolte qui se déroule jusqu’au 5 mai inclus dans le Palais 1 du Heysel. Les aides, dont des sacs de couchages, du lait en poudre et des produits d’hygiène seront ensuite envoyés à Gaza. Ce mardi, la Région bruxelloise et le gouvernorat de Ramallah-Al Bireh, en Palestine, se sont engagées par ailleurs dans un accord de coopération au développement.

■ Reportage Arnaud Bruckner, Frédéric De Henau, Stéphanie Mira

“Nous remercions tous les donateurs et les bénévoles”

Au total, 500 palettes de 1,30 mètre de hauteur avec des aides, soit environ 700 tonnes, ont été rassemblées par la Ville. En parallèle de cette récolte sur le site du Heysel, le CHU Saint-Pierre mène également une action similaire, où plus de 39.500 euros ont déjà été récoltés. L’objectif est que les aides et l’argent parviennent le plus rapidement aux Palestiniens de la bande de Gaza. La ministre de la Défense a assuré que le matériel sera transporté avec des avions de la Défense jusqu’en Égypte, avant de rejoindre l’enclave palestinienne.

La Ville de Bruxelles avait également organisé une action similaire peu après le tremblement de terre qui avait sévi en Turquie et en Syrie l’an dernier, ainsi que pour des catastrophes survenues en Guinée, en République démocratique du Congo, au Maroc ou en Ukraine. “Nous avons décidé de faire la même chose pour la population de Gaza en collaboration avec la Défense et la Coopération au développement”, a expliqué le bourgmestre Philippe Close, présent mardi sur le site du Heysel. “Le mois dernier, neuf largages aériens avec de l’aide humanitaire ont été menés au-dessus de la bande de Gaza”, a poursuivi la ministre de la Défense. “Au total, 164 tonnes de matériel humanitaire ont été livrées à la population gazaouie”. Les 700 tonnes récoltées par la Ville de Bruxelles viendront donc s’y ajouter. “Nous remercions tous les donateurs, mais aussi les nombreux bénévoles qui ont apporté leur contribution.”