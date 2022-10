Brussels Prout Map : une carte qui dénonce le caractère anti-social de l’aménagement urbain

Depuis 2020, un collectif initié par ArtiCulE asbl, questionne le caractère anti-social et non démocratique de l’aménagement urbain via différentes et une carte en ligne.

Les célèbres bancs de bois faisaient partie du décor de la Gare du Nord. Ce mobilier historique, des années 50, a pourtant été récemment remplacé par des bancs en métal. La grogne ne se limite pas à leur aspect esthétique, mais également au fait que ceux-ci soient individuels et qu’il ne soit pas possible de s’y allonger. Nombreux sont ceux qui estiment que ces nouveaux bancs ont été placés pour empêcher les sans-abris d’y dormir.

► REPORTAGE // Les bancs historiques de la Gare du Nord ont été remplacés par des bancs en métal individuels

Design for Everyone à lancé la Brussels Prout Map qui a pour but de “sensibiliser le public aux stratégies et aux dispositifs d’exclusion ou de privatisation mis en place afin de réguler l’utilisation de l’espace public jusqu’à éviter que certains, parmi les plus exclus, y trouvent refuge“.

■ Interview de Laurent Toussaint dans le 12h30