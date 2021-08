Brussels Cycling Classic et BXL Tour : voici les perturbations prévues ce week-end

Le cyclisme sera à l’honneur dans les rues de Bruxelles ce week-end, avec la Brussels Cycling Classic, course professionnelle entre le Cinquantenaire et le Heysel samedi, et le BXL Tour, réservé aux amateurs entre le Palais royal et le Heysel dimanche.

Samedi, le peloton de la Brussels Cycling Classic, épreuve professionnelle, prendra ses quartiers dans le parc du Cinquantenaire dès 8h30. Les coureurs partiront du parc du Cinquantenaire à 10h00 pour quitter la Région bruxelloise via l’avenue de Tervueren, bloquée le temps du passage du peloton jusqu’à 10h30 environ. Les tunnels Belliard et Cinquantenaire seront fermés à la circulation en direction de Tervuren dès 9h15.

Le peloton reviendra dans la capitale vers 15h00 via la chaussée de Ninove, le boulevard Louis Mettewie, les avenues Emile Bossaert et Jacques Sermon, le boulevard de Smet de Naeyer et l’avenue Houba de Strooper, où se situera la ligne d’arrivée de la Brussels Cycling Classic.

La sortie Basilique du tunnel Léopold II sera fermée à la circulation entre 15h00 et 17h30, et l’avenue Houba de Strooper sera totalement fermée entre 9h00 et 17h00.

Un dimanche matin pour les cyclistes

Dimanche, place au BXL Tour, destiné cette fois aux amateurs. Ces derniers réaliseront une balade à vélo de 40 kilomètres entre la Place des Palais et l’Atomium, en passant par le Cinquantenaire, Montgomery, la gare de Boitsfort, le Bois de la Cambre, le boulevard Lambermont, l’avenue de Vilvorde et l’avenue du Parc Royal.

Le parcours sera fermé à la circulation et au stationnement de 7h00 à 14h00. Les rues seront rouvertes après le passage des derniers coureurs et de la voiture balai. Bruxelles Mobilité déconseille l’utilisation de la voiture pour traverser la Région d’est en ouest ce dimanche matin.

