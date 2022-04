Brussels Airport : un avion russe a récupéré les diplomates expulsés

Il y a un peu moins de deux semaines, la ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès (MR), annonçait l’expulsion de vingt-et-un diplomates russes, dont certains travaillant à l’ambassade de Russie à Uccle, pour leur implmication dans des opérations d’espionnage et d’influence. Ce dimanche, un avion spécial s’est posé à Brussels Airport pour procéder à l’embarquement de ces diplomates, ainsi que les dix-sept autres personnes expulsées, elles, par les Pays-Bas, rapporte l’agence Belga, citant des sources concordantes, mais sans confirmation de la part des Affaires étrangères.

C’est un avion de transport VIP de la force aérienne russe, de la flotte ‘Rossiya’, qui a effectué cette brève escale entre 10h20 et 13h15. Pour se poser à Zaventem, il aura effectué un immense détour depuis Moscou, rapportent des sites aéronautiques spécialisés, puisqu’il devait éviter les espaces aériens finlandais, norvégien, britannique, danois et néerlandais, tous fermés aux avions russes.

Rossiya – Special flight squadron

Callsign: #RSD086

Reg.: 🇷🇺RA-96014

Plane: Il-96-300

Flight with expelled 🇷🇺”diplomats”. Plane should have same flying path as on his way to Brussels -> alongside Norway coast and then down to Moscow#Russia #Belgium pic.twitter.com/NruHDIcT5f

— Nomad_14 (@Nom4d_14) April 10, 2022