Brussels Airport : six personnes arrêtées pour trafic de civelles

Vendredi, six personnes ont été arrêtées alors qu’elles tentaient d’exporter 200 kilos de civelles, une espèce menacée.

Lors du passage à la douane, 18 valises identiques et emballées ont été scannées. Elles présentaient toutes le même contenu. Les douaniers ont ouvert une des valises pour tomber sur des sacs remplis d’eau et de civelles, avec en plus quelques bouteilles d’eau congelées. Ces petites anguilles menacées font l’objet de nombreuses restrictions au niveau de leur commercialisation. Aucune des six personnes n’a pu fournir un permis d’exportation. Ils ont donc été arrêtés, placés en détention et comparaîtront devant la chambre du conseil jeudi. Ils risquent cinq ans de prison, soit la peine maximale, pour contrebande d’espèces menacées. Cette cargaison illégale est estimée à 400.000 euros sur le marché noir.

Avec Belga / image : belga