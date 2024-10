Brussels Airport réalise des tests à l’atterrissage pour réduire le bruit des avions

Et si la solution aux problèmes du bruit des avions venait d’une technique d’atterrissage ? C’est sans doute possible, en leur faisant prendre d’autres inclinaisons. Des essais sont réalisés en ce moment à l’aéroport de Zaventem.

“Avant, nous utilisions des balises au sol. Ce sont des sortes de toboggans électroniques qui étaient réglés à 3° d’inclinaisons. Il s’agit d’une norme standard. Désormais, grâce aux procédures satellitaires, nous pouvons apporter plus de flexibilités et offrir à certains d’appareils d’autres pentes de descentes” explique, Geoffray Robert, responsable de projets stratégiques chez Skeyes. “Vu que les avions sont plus hauts, plus longtemps, les bruits perçus au sol sont réduits. Les émissions sont aussi moindres. Les avions restent plus hauts avant d’entamer leur descente et ont donc besoin de moins de puissance moteure avant d’atterrir”.

■ Reportage de Lisa Saint-Ghislain, Frédéric De Henau et Laurence Paciarelli.