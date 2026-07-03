Brussels Airport poursuit sa stratégie d’expansion vers l’Asie avec l’Azerbaïdjan

Brussels Airport sera directement relié à l’Azerbaïdjan à partir de mai 2027. La compagnie aérienne locale Azerbaijan Airlines reliera en effet alors Bakou à l’aéroport de Bruxelles à raison de quatre vols par semaine, a-t-elle annoncé sur ses réseaux sociaux.

Les vols entre la capitale azérie et Zaventem seront assurés par un Airbus A320neo et dureront entre cinq et six heures.

Bruxelles ne figurait pas encore dans le réseau européen d’Azerbaijan Airlines, qui relie également Bakou à l’Asie centrale et au Moyen-Orient.

Cette annonce s’inscrit dans la volonté de Brussels Airport de se développer en tant que hub international majeur au cœur de l’Europe, ce qui passe par l’expansion de son réseau intercontinental. Que ce soit vers l’Afrique (via Brussels Airlines principalement), l’Amérique du Nord (surtout les Etats-Unis) et l’Amérique du Sud. L’Asie fait également partie de la démarche, puisque plusieurs liaisons existent déjà vers la Chine (dont Hong Kong), le Japon, Singapour et la Thaïlande.

Belga