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Brussels Airlines va reprendre ses liaisons vers Tel Aviv dès août

Brussels Airlines Avion Brussels Airport Zaventem - Belga James Arthur Gekiere

Brussels Airlines va progressivement reprendre ses liaisons aériennes vers Tel Aviv, en Israël, à partir du mois d’août, annonce la compagnie jeudi. Un vol hebdomadaire sera opéré le mercredi.

La dernière suspension en date remontait au 28 février, dès le déclenchement de la guerre impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran. Le groupe aérien allemand Lufthansa, maison mère de Brussels Airlines, avait alors suspendu les liaisons vers Tel Aviv pour toutes ses compagnies.

►Lire aussi | Les résultats de Brussels Airlines plombés par la guerre au Moyen-Orient

La liaison Bruxelles-Tel Aviv est en réalité perturbée depuis le 7 octobre 2023, date de l’attaque de terroriste du Hamas contre Israël qui a marqué le début de frappes massives israéliennes dans la bande de Gaza. Brussels Airlines suivra avec attention la situation dans la région et restera en contact avec toutes les autorités concernées.

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