Brussels Airlines permet aux passagers ayant un vol le 31 mars de le reporter ou l’annuler

Brussels Airlines propose à ses passagers ayant un vol prévu le lundi 31 mars, jour de grève nationale, de le reporter gratuitement à une autre date ou de l’annuler, communique mercredi la compagnie aérienne. Elle n’est cependant pas encore en mesure d’estimer l’ampleur des perturbations sur son réseau ce jour-là.

La grève nationale interprofessionnelle qui est prévue le 31 mars est couverte par les syndicats socialiste FGTB et chrétien CSC. Son impact devrait être massif, à l’image des précédentes journées de manifestation nationale organisées à la mi-janvier et à la mi-février, qui avaient mis à l’arrêt de nombreuses entreprises et secteurs. L’impact à Brussels Airport avait à chaque fois été conséquent, avec 40% des vols annulés le 13 janvier, suivi d’une annulation totale des vols tant au départ qu’à l’arrivée le 13 février. Outre des membres des services de sécurité et des bagagistes de l’aéroport qui participaient à l’action syndicale, c’est surtout l’arrêt de travail des contrôleurs aériens de skeyes qui avait mis à l’arrêt l’activité aéroportuaire ce jour-là.

► Lire aussi | CSC et FGTB appellent à la grève générale le 31 mars

Aucun avion n’avait en effet pu atterrir dans aucun aéroport belge entre 06h45 et 22h15. L’action du 31 mars aura très probablement un impact sur Brussels Airport et donc sur les vols de Brussels Airlines, anticipe la compagnie. “Pour l’instant, nous n’avons pas d’idée précise de l’ampleur de l’impact, mais nous comprenons que les gens soient inquiets et souhaitent avoir des certitudes sur leurs projets de voyage le plus tôt possible. Par conséquent, tous les voyageurs disposant de billets au 31 mars peuvent reprogrammer leur vol gratuitement, entre le 28 mars et le 9 avril.

Les personnes qui ne souhaitent plus voyager peuvent également annuler leur billet gratuitement”, indique le transporteur. Brussels Airlines dit faire tout son possible pour réduire les perturbations au strict minimum.

Belga