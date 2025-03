Prisons: la ministre Verlinden annonce des mesures contre l’augmentation des violences

La ministre de la Justice Annelies Verlinden a annoncé vendredi une série de mesures destinées à contrecarrer l’augmentation des violences en milieu carcéral, au lendemain d’une rencontre avec le front commun syndical.

Dans un communiqué, la ministre promet que des moyens seront dégagés pour augmenter le nombre de cellules de sécurité, pour acheter des équipements pour des détections ciblées de téléphones portables, traceurs et drones, pour former des chiens détecteurs de matériel IT et pour déployer des dispositifs de brouillage des signaux de téléphonie mobile. Le projet “drone-in-a-box”, qui sera testé dans la prison d’Anvers, sera étendu à d’autres prisons.

Il doit assurer une meilleure sécurisation des environs immédiats de la prison grâce à l’utilisation de drones. La ministre CD&V évoque aussi “une traçabilité limitée” des collaborateurs grâce à la modification des informations personnelles visibles sur les badges d’identification de ces derniers.

La formation des membres du personnel à l’utilisation des nouveaux équipements est également à l’ordre du jour. Annelies Verlinden constate elle aussi une recrudescence des faits de violence et des menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire, jusque leur sphère privée.

La surpopulation carcérale, les conditions de travail et de vie contribuent aux frustrations et aux actes de violence, reconnaît-elle.

“Outre les incidents violents dans les prisons, le phénomène des menaces proférées à l’encontre des agents pénitentiaires et autres membres du personnel pénitentiaire dans la sphère privée est également un sujet de préoccupation majeur. Ces incidents trouvent souvent leur origine dans la criminalité liée à la drogue. Trop souvent, les narcotrafiquants peuvent poursuivre leurs activités depuis leurs cellules. Les détenus et le personnel sont mis sous pression et menacés pour qu’ils se livrent à des activités criminelles. Ils font également l’objet de pressions dans le cadre d’actes de vengeance dans leur vie privée.” “Avec les mesures annoncées, nous voulons répondre rapidement à certaines préoccupations tout à fait légitimes, en attendant de nouvelles discussions au sein du gouvernement”, selon la ministre.