Bruno Colmant sur les tensions sociales en Europe : “Une inquiétude commence à m’assaillir”

L’économiste se dit inquiet des tensions sociales et politique en Europe.

Invité ce lundi matin de Bonjour Bruxelles, l’économiste Bruno Colmant s’est dit inquiet de la situation socio-économique et politique dans les pays d’Europe de l’Ouest. “L’ordre social risque de disparaitre” avec les tensions actuelles, a-t-il analysé. Selon lui, “la paix sociale doit être maintenue (…) Il y a une inquiétude qui commence à m’assaillir, je n’aurais pas pu imaginer ce qu’il se passe en France pour l’instant“. Il évoque ainsi la possible accession de l’extrême droite au pouvoir.

Mercredi dernier, la Commission européenne a constaté qu’une procédure de déficit excessif se justifierait à l’encontre la Belgique et de six autres États membres (France, Italie, Hongrie, Malte, Pologne et Slovaquie), les exposant à une réduction structurelle de leurs dépenses nettes d’au moins 0,5% de leur produit intérieur brut (PIB) chaque année.

Selon Bruno Colmant, la cause de cette réalité économique est une baisse de la croissance et un vieillissement de la population, combiné aux récentes crises. Les gouvernements ont-ils tardé à réagir ? “Le gouvernement a aidé la population penant les crises“, ce qu’il considère important et nécessaire, “mais on peut leur reprocher de ne pas avoir réformé la fiscalité et les pensions. La charge fiscale est mal répartie“. Il estime qu’il existe maintenant deux pistes de travail : diminuer les dépenses ou/et augmenter les impots.

Il estime que la limitation du chomage dans le temps est une mesure anecdotique. Il plaide plutôt pour un travail sur les burn-out et l’aménagement des couts du vieillissement.

T.D.