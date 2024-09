Bruno Bauwens (PTB) : “Nous voulons monter dans une majorité à la Ville de Bruxelles et mettre le MR hors-jeu”

Le député bruxellois et tête de liste PTB à la Ville de Bruxelles, Bruno Bauwens, était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Sur le report de la prochaine phase de la LEZ (la zone de basses émissions), le PTB votera le texte déposé au parlement bruxellois. “Nous allons plus loin, nous demandons un moratoire de 10 ans sur la mesure. 40.000 personnes sont concernées.”, assure-t-il. “Il faut attendre de voir comment les aider et leur proposer des solutions.”

Les risques pour la santé d’une telle politique ? “Nous sommes préoccupés nous aussi mais il faut promouvoir des transports en commun moins cher, or c’est le contraire : des gares ferment, le prix du train augmente. Dire qu’on ne peut plus rouler en voiture mais augmenter le prix des transports en commun est un mauvais signal.”

“Non aux barons du béton” à la Ville de Bruxelles

Le PTB a connu des défections au sein de son groupe à la Ville de Bruxelles au cours de la législature, passant de 6 à 3 conseillers communaux. “On a connu le mercato comme partout. ceux qui sont partis étaient un mauvais casting, mais le PTB est en train de monter. Les gens voient dans le PTB une solution à leurs problèmes.”

Le PTB fait campagne à Bruxelles contre les barons du béton, auxquels “les autorités ont donné les clés de la Ville” et contre la commercialisation du centre-ville et pour du logement accessible. “Dans tous les gros projets, comme Néo, Tour et Taxis, ce sont des logements chers qui sont construits. Néo est un terrain qui appartient à la Ville, il faut y construire 100% de logements sociaux !”

En matière de sécurité, le PTB dénonce les coupes dans la police et les services de douanes, qui ont rendu Bruxelles et Anvers “open bar pour la drogue“. “Il faut un plan fédéral pour dire comment fermer le port d’Anvers à la drogue. Le gouvernement Michel avait tellement réduit le personnel de sécurité qu’on ne peut plus le contrôler.” Par ailleurs, ajoute la tête de liste PTB, la majorité actuelle doit avoir une réelle politique policière, “on a vidé les commissariats locaux.”, déplore-t-il.

Le PTB prêt à monter dans une majorité à la Ville

Le PTB se voit monter aux affaires, à condition de peser dans la majorité, assure Bruno Bauwens. Et se dit prêt à faire des concessions. “Il faudra négocier. La commercialisation du centre-ville, le prix des logements, seront des sujets de discussion. Et nous voulons mettre le MR hors-jeu.”

