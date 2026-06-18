Brasserie Atlas : des associations dénoncent un projet de gentrification à Anderlecht

Plusieurs associations ont critiqué mercredi le projet de réaménagement de l’ancienne Brasserie Atlas à Anderlecht, qui sera examiné jeudi à 09h00 en commission de concertation. Elles estiment que le dossier privilégie la rentabilité immobilière au détriment du patrimoine, du tissu social et de l’environnement du quartier.

La demande de permis d’urbanisme et d’environnement prévoit la transformation du site en un ensemble comprenant 78 logements, dont des studios et des logements en co-living, 91 chambres étudiantes, des bureaux, des équipements d’intérêt collectif, un parking souterrain de 70 places et 291 emplacements vélos.

Dans une carte blanche publiée à la veille de la commission, plusieurs associations, dont Inter-Environnement Bruxelles, Alliance Marais Biestebroeck, Pro-les-Terres, Bruxelles Panthères et 1070 contre la gentrification, dénoncent un projet qu’elles jugent “vertueux seulement en façade”. Selon elles, le programme repose largement sur des formes de logement à forte rentabilité et risque d’accélérer la gentrification du quartier.

Une centaine de chambres étudiantes

Les opposants contestent également la construction d’un nouveau bâtiment de 91 chambres étudiantes dans l’intérieur d’îlot. Ils estiment que celui-ci porterait atteinte à la cour historique de l’ancienne brasserie, aujourd’hui utilisée par des habitants du quartier et par la mosquée voisine. Ils regrettent aussi que les équipements prévus, comme une salle de sport, des espaces de co-working ou une bibliothèque, soient principalement destinés aux futurs occupants.

Les associations dénoncent en outre plusieurs interventions sur le patrimoine, notamment la démolition d’un ancien bâtiment de garde et de fermentation datant de 1912, la transformation partielle de la tour de la brasserie en bureaux et la surélévation de certains bâtiments historiques. Elles s’inquiètent enfin de l’impact potentiel du parking souterrain sur le site archéologique du Petit Moulin et sur la nappe phréatique.

La Brasserie Atlas, dont les principaux bâtiments remontent aux années 1920, est considérée comme l’un des témoins du passé brassicole et industriel d’Anderlecht.

Belga/Photo: Inter-Environnement Bruxelles