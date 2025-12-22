Passer la navigation
Bozar a accueilli 20% de visiteurs en plus en 2025

Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) se félicite lundi d’une année exceptionnelle, avec 20% de visiteurs accueillis en plus par rapport à 2024. Sur l’ensemble de l’année, Bozar a organisé 820 événements qui ont attiré 750.000 personnes, a-t-il indiqué à Belga lundi.

Plus de la moitié des visiteurs sont venus visiter l’une des neuf expositions proposées cette année par l’institution tandis que 228.713 personnes ont assisté à l’un des 200 concerts qui se sont tenus à Bozar.

Environ 50.000 visiteurs ont participé à l’un des 47 événements externes localisés dans le bâtiment et un peu moins de 30.000 ont profité du rooftop pendant l’été.

