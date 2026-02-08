 Aller au contenu principal
BX1

Boxe : Inès Es-Salehy et Anas Messaoudi s’imposent et mettent le feu

Une grosse ambiance samedi soir à Forest.

L’école du Bempt a accueilli 8 combats amateurs mettant aux prises des boxeurs de la capitale et de Derby (Angleterre). L’occasion pour les locaux de se frotter à un autre type de boxe.

Les deux combats professionnels ont été le clou de la soirée. Inès Es-Salehy était, d’abord, opposée à la Slovaque Klaudia Ferenczi. L’ancienne championne du monde de muay-thai, s’est imposée aux points à l’unanimité. Il s’agit de sa deuxième victoire en professionnelle.
Anas Messaoudi, Gant d’or 2025, affrontait le Mexicain Luciano Araujo. Il s’est imposé par K-O au 5e round. Sa 18e victoire chez les pros. Il vise haut !
  • Un reportage de Jacques Besnard, Charlotte Pire et Quentin Carbonnelle
