Bouglione doit annuler le cirque de Flagey après trois jours : “Une grosse douche froide”

A peine ouvert sur la place Flagey, le cirque d’hiver Bouglione va devoir fermer ses portes. C’est la conséquence des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Comité de concertation. Alexandre Bouglione fait venir des artistes de d’autres pays pour les spectacles qui sont proposés aux spectateurs. “C’est la douche froide, on a appris ça juste après la première. Et on devra fermer samedi. Avec les jauges actuelles, on avait déjà dû négocier des salaires à la baisse pour les artistes. Mais maintenant on doit leur annoncer que tout est déjà fini, c’est terrible“. Le bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis s’est dit choqué par la décision du Codeco, et s’engage à permettre au cirque de récupérer les semaines perdues à un autre moment.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Thibaut Romens et David Ferral