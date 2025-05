Boris Dilliès (MR) sur une majorité avec le PTB : “Ce qu’il se passe avec la gauche et l’extrême gauche me glace le sang”

Boris Dilliès, bourgmestre d’Uccle (MR), était invité dans Bonjour Bruxelles.

Le spectacle de l’humoriste Guillaume Meurice a été déprogrammé à Uccle. S’agit-il d’une censure ? “Il faut se calmer“, commence Boris Dilliès. “Il y a dix jours, j’étais traité de wokiste par la droite extrême (…). La semaine passée, j’étais traité de fasciste par la gauche.”

“Je ne gère pas la programmation du Centre culturel d’Uccle“, poursuit-il. “En mars 2024, j’ai signalé que ce n’était pas une bonne idée en tant que chef de la police.” “Je suis dans mon rôle quand j’indique que l’une ou l’autre chose n’est pas une bonne idée.”

Selon certaines personnes, le spectacle n’était pas réellement programmé. Boris Dilliès indique que c’était envisagé, mais qu’il n’y avait rien encore de signé. “On est en train de faire un chou, un potager“, continue-t-il. “Uccle est à la pointe de la liberté d’expression, et ce n’est pas avec moi que cela va changer.”

◼︎ Boris Dilliès, bourgmestre d’Uccle (MR), au micro de Fabrice Grosfilley

“Je préfère encore que ma commune soit rattachée à la Flandre“

Boris Dilliès est ensuite revenu sur la formation bruxelloise et les initiatives du MR et du PS. “Tout ce qui fait avancer les négociations va dans le bon sens“, indique le bourgmestre d’Uccle. Il a notamment évoqué la participation de Georges-Louis Bouchez dans la formation : “Je suis heureux d’avoir un président de parti qui mouille sa chemise pour la capitale de l’Europe” . Cependant, “ce qu’il se passe avec la gauche et l’extrême gauche me glace le sang“.

“Je ne peux pas imaginer ma Région gérée par des communistes“, continue-t-il en supposant qu’Ahmed Laaouej, “un rusé renard“, ne peut pas réellement croire en cette possibilité. “Si on fait de la politique-fiction, je préfère encore que ma commune soit rattachée à la Flandre.”