Les démocrates se rassemblent pour protester contre le “roi Trump” à Bruxelles

Une centaine de membres et sympathisants des “Democrats Abroad” ont manifesté samedi après-midi devant l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles. Ils y ont dénoncé le “roi Trump” et ses attaques contre la démocratie et la constitution américaine. La mobilisation de l’armée à Los Angeles pour mater ceux qui dénoncent la politique migratoire actuelle a notamment été visée.

Des rassemblements similaires avaient lieu simultanément dans 1.500 villes aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. La date choisie coïncide avec l’organisation par le président Trump – qui fête aussi ses 79 ans – d’un défilé militaire officiellement pour célébrer les 250 ans de l’armée.

Dans la capitale belge, les démocrates à l’étranger ont pointé “les politiques antidémocratiques, démagogiques et autoritaires” du gouvernement Trump. Ils ont dénoncé “la déportation de citoyens – qu’ils aient une carte verte ou non – vers une prison du Salvador sans aucun procès” ainsi que “la répression de manifestations pacifiques, des attaques contre l’Etat de droit, le système judiciaire et la liberté de la presse“.

“Nous voulons que cette journée soit une journée de résistance dans le monde entier“, a scandé Robin Wauters des Democrats Abroad. La parade organisée par Trump “est la raison immédiate des rassemblements“. Avec ce défilé, le président “suit l’exemple des parades militaires des républiques bananières comme la Russie ou la Corée du Nord“, estime-t-il.

Belga