Bonne année pour les speed pedelecs, excellente pour ceux d’occasion

En 2023, 15.672 nouveaux vélos électriques rapides (pouvant atteindre 45 km/h mais avec immatriculation obligatoire) ont été vendus en Belgique, dont 343 à Bruxelles. Au niveau national, c’est une baisse de 10,9% par rapport à l’an dernier mais “la situation est bien plus positive qu’on pourrait le penser”, rapporte ce jeudi la fédération de la mobilité Traxio, car cela en fait la deuxième meilleure année pour le secteur après 2022. Du côté des vélos électriques rapides d’occasion, l’an 2023 a d’ailleurs établi un nouveau record, avec 6.805 exemplaires immatriculés, soit 19,7% de plus que l’année précédente.

“2023 fut la deuxième meilleure année jamais connue pour les speed pedelecs neufs, et une année absolument record pour les occasions”, souligne Filip Rylant, porte-parole de Traxio.

En 7 ans, le marché des speed pedelecs neufs a enregistré une croissance de 283 %.

Leasing

Le succès des speed pedelecs s’explique notamment, selon Traxio, par la présence accrue des vélos dans le paysage urbain, mais aussi le trafic historiquement dense, le développement des infrastructures cyclables, les avancées technologiques (meilleure autonomie grâce à des batteries plus puissantes, sécurité améliorée grâce à l’ABS, etc.), ou encore une indemnité kilométrique plus élevée et plus répandue pour les travailleurs qui se déplacent à vélo.

Le leasing gagne lui aussi en importance, et représentait l’an dernier 49,9% des speed pedelecs neufs, aux dépens du marché des particuliers (-33,3%) et des entreprises (-11%). “Le point de saturation ne semble pas encore atteint, mais la transition vers le leasing montre que la réalité a tout de même changé: les entreprises se tournent davantage vers le leasing par souci de facilité opérationnelle, et les particuliers adoptent cette formule grâce à des plans cafétéria toujours plus populaires”, relève Traxio.

L’explosion du marché de l’occasion est principalement due au nombre croissant de speed pedelecs revendus par les sociétés de leasing ou rachetés par leurs clients au terme de leur contrat.

Ventes stables à Bruxelles

Si le speed pedelec reste un phénomène principalement flamand, Bruxelles est la seule région à signer une année 2023 identique à 2022 avec 343 nouveaux vélos vendus, “d’autant plus remarquable que les vélos électriques à grande vitesse ont relativement peu d’attrait dans un environnement fortement urbanisé où il est parfois difficile de circuler, et où l’on trouve des vélos et trottinettes partagés à tous les coins de rue”, analyse Traxio.