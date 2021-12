Berchem-Sainte-Agathe : Gladys Kazadi devient échevine

Changement au collège berchemois. L’échevine Agnès Vanden Bremt passe le témoin à la députée cdH, Gladys Kazadi.

Présente au sein du Conseil communal depuis l’année 2000, Agnès Vanden Bremt a occupé plusieurs mandats d’Échevine entre 2012 et 2021 : Enseignement néerlandophone, Académie néerlandophone, Bibliothèque néerlandophone, Jeunesse et Culture, Parcs et Plantations, Travaux publics et Mobilité, Familles et parentalité, Seniors et Relations Intergénérationnelles, Santé publique. Elle a pris sa retraite lors du conseil communal du 16 décembre.

Agée de 27 ans, Gladys Kazadi reprend les compétences Familles et parentalité, Seniors et Relations Intergénérationnelles, et Santé publique, tandis que Katia Van den Broucke s’est vue confier les compétences Instruction publique néerlandophone, Académie de musique néerlandophone et Bibliothèque néerlandophone.

Au niveau du Conseil communal, Laila Bougmar reprend le rôle de cheffe de groupe LB.

V.Lh. – Photo: Berchem