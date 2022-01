Affaire Toujgani : El Khannouss reçoit un dernier avertissement du cdH

Le comité de déontologie du cdH a adressé un avertissement sonnant comme le dernier au conseiller communal molenbeekois Ahmed El Khannouss, qu’il a entendu le 21 janvier dernier, selon les quotidiens Le Soir et La Libre Belgique.

Dans un extrait de l’avis du comité de déontologie cité par les deux quotidiens, celui-ci affirme clairement que “de nouveaux propos, attitudes ou comportements témoignant d’un écart par rapport à la ligne de conduite que le parti entend respecter pour lui-même et faire respecter par ses membres justifieraient qu’une telle appréciation soit mise en cause“.

Le comité de déontologie du cdH avait été saisi, il y a deux semaines, par le secrétaire général du parti d’Ahmed El Khannouss, après un message controversé de celui-ci sur les réseaux sociaux à propos de Mohamed Toujgani, imam principal de la mosquée Al Khalil à Molenbeek.

S’exprimant à la suite de l’annonce par le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, du retrait du droit de séjour de l’imam Tougjani, “en raison de signes d’un grave danger pour la sécurité nationale“, l’ex-député bruxellois avait minimisé les propos de ce dernier contre les Juifs et accusé le secrétaire d’État Mahdi de participer à “une course folle pour concurrencer la droite et l’extrême-droite en Flandre“. Pour ce qui est de déclarations de M. Tougjani visant des “sionistes oppresseurs“, le conseiller communal évoquait des “termes crus” se rapportant à une “agression sioniste contre Gaza” n’ayant donné lieu à aucune poursuite judiciaire. Quant à l’ordre de quitter le territoire, il le qualifiait de “mesure de déportation“.

Ses propos en avaient irrité plus d’un à l’intérieur du parti, ce qui avait justifié la saisie du comité de déontologie.

En amont de son avertissement, le comité de déontologie a pris en considération le fait que l’ex-député ayant “redit son attachement aux valeurs de tolérance et de dialogue promues par le parti“, il “ne saurait mettre en doute cette affirmation“.

Il a aussi tenu compte de la lettre de clarification envoyée par l’ex-député régional dans laquelle il souligne avoir “toujours lutté contre toutes les formes de racisme, de xénophobie contre l’islamophobie et contre l’antisémitisme“. Il y redit également que “les termes ‘crus‘ et ‘déportation’ étaient inappropriés“. Mais le comité a aussi pris en compte le fait que l’intéressé avait connaissance d’un jugement datant d’octobre 2021 favorable à l’imam Toujgani.

Le comité de déontologie a enfin jugé dans sa décision que les “propos discordants [d’Ahmed El Khannouss] alimentent des polémiques qui brouillent le message humaniste que le parti entend véhiculer“.

Dallemagne : “Il reste un problème politique“

Au cdH, la décision prise par le comité de déontologie d’adresser un avertissement à Ahmed El Khannouss passe mal chez certains membres du parti. Le député fédéral Georges Dallemagne, élu bruxellois, a exprimé vendredi soir son malaise à ce propos.

“Je prends acte de la décision du comité de déontologie même si je m’interroge sur le caractère spontané et sincère des excuses d’Ahmed El Khannouss. Mais il reste un problème politique à l’égard de ses prises de position systématiques et constantes ultracommunautaristes. Ce n’est pas un dérapage. Il y a un aveuglement par rapport à certains problèmes. Récemment encore, il a traité d’extrême-droite un membre du gouvernement qui a agi dans l’intérêt de la population (le secrétaire d’Etat à l’Asile Sammy Mahdi a retiré le permis de séjour d’un imam influent de Molenbeek, une décision que M. El Khannouss a assimilé à une tentative de concurrencer l’extrême-droite). Les mots ont un poids, un sens dans notre espace public, et ceux de M. El Khannouss participent à sa brutalisation“, a-t-il déclaré, interrogé par l’Agence Belga.

Pierre Dewaels quitte le parti

De même, l’humaniste Pierre Dewaels, conseiller de l’action sociale à Jette et ancien président du conseil communal, a indiqué sur Twitter : “Je l’avais dit, je le fais. J’ai signifié aux instances du cdH que je quitte ce parti où je ne me sens plus à ma place. Il est pour moi inconcevable de rester dans le même parti que ce monsieur“.

Je l’avait dit. Je le fais. J’ai signifié aux instances du cdh que je quitte ce parti où je ne me sens plus à ma place. Il est pour moi inconcevable de rester dans le même parti que ce monsieur. #CDH #maximeprévot #cdhbruxelles pic.twitter.com/qplcnEgI7R — Pierre Dewaels (@DewaelsP) January 29, 2022



Belga – ArBr