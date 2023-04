Berchem-Saint-Agathe : la place Schweitzer à nouveau réaménagée en 2025 ?

La place Schweitzer va-t-elle avoir droit à un nouveau réaménagement ? En 2025, la STIB va faire des travaux pour adapter les quais de l’arrêt de tram. La commune de Berchem-Saint-Agathe pourrait, elle aussi, songer à repenser la place.

La STIB doit mettre les quais aux normes pour accueillir les trams T4000. Ces trams, plus longs, nécessitent des quais adaptés pour permettre aux voyageurs de monter à bord en toute sécurité. Les rails vont également être remplacés.

En 2012, la place et l’arrêt de tram avaient déjà été réaménagées par la Région bruxelloise. Aurait-on pu à ce moment déjà anticiper ces changements ? Non, selon la STIB. À l’époque, les trams T4000 ne circulaient pas sur cette portion. En plus de 10 ans, la fréquentation des voyageurs a augmenté, notamment sur la ligne 19. “Ces trams permettent d’accueillir plus de personnes et comme la fréquentation est en hausse constante, cela nécessite qu’on utilise de plus grands trams”, détaille Cindy Arents porte-parole de la STIB.

Les travaux de la société bruxelloise de transport en commun, prévus pour 2025, concernent les arrêts entre Hunderenveld et Schweitzer. De son côté, la commune pourrait aussi en profiter pour repenser la place dans son ensemble. “Ce n’est pas lisible pour les voitures, ce n’est pas lisible pour les vélos. Il y a un mauvais phasage des feux. Les travaux seront l’occasion de revoir les flux des trafics”, explique à La Capitale Thibault Wauthier, échevin de la mobilité de Berchem-Sainte-Agathe.

Ma. Ar. – Photo : Google Street View