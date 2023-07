Belgian Cenotaph Parade : à Londres, 300 militaires belges commémorent les combattants tués lors des deux Guerres Mondiales

Un privilège réservé aux Belges

Cette cérémonie londonienne, et la parade qui l’accompagne, est un privilège uniquement réservé à l’armée belge : ainsi, nous sommes les seuls, hormis les Britanniques et autres armées du Commonwealth, à pouvoir défiler dans la capitale anglaise en armes et en uniforme. Si d’autres pays, la France notamment, ont tenté d’obtenir la même exception, aucun n’y est parvenu. Car cette décision date de 1934 : le 17 février, le Roi Albert Ier meurt lors d’un accident d’escalade à Marche-les-Dames. Le Roi du Royaume-Uni, George V, qui est un parent de notre souverain, et qui souhaite souligner l’héroïsme du défunt roi lors de la Première Guerre Mondiale, ainsi que celui des militaires belges qui ont combattu aux côtés des Britanniques, prend alors cette décision de permettre un défilé militaire outre-manche.

Cette année, ce sont plus de 300 militaires qui ont participé à la cérémonie. Celle-ci a débuté à onze heures pile, ce samedi, à Whitehall, à quelques pas de Big Ben, dont les cloches ont annoncé le début du moment de recueillement. Si l’amorce était plutôt musicale, avec le Band of the Scots Guards (les gardes écossais) qui interprètent la Marche de l’École Royale Militaire, l’heure était ensuite plus solennelle. Plusieurs couronnes de fleurs ont été déposées face au Cénotaphe par les autorités présentes, et les deux hymnes nationales (le God Save the King, d’abord, puis la Brabançonne) ont été jouées. La parade s’est ensuite déplacée jusqu’à Horse Guards Parade, pour un second moment au Horse Guards Memorial.

Enfin, la parade s’est achevée par une marche jusqu’aux Wellington Barracks, des quartiers militaires à proximité de Buckingham Palace. Le long de la parade, qui s’étendait sur plusieurs centaines de mètres, des milliers de badauds, Britanniques ou touristes, étaient massés pour observer nos militaires, et applaudir nos vétérans.

Interview complète de Dominique de Paul de Barchifontaine, réserviste dans la Marine et commandant du Défilé au Cénotaphe 2023