Béatrice Delfin-Diaz devient la nouvelle présidente du Conseil des Femmes

Béatrice Delfin-Diaz a été élue à la tête du Conseil des Femmes francophones de Belgique (CFFB) à l’issue d’une assemblée générale de l’organisation mardi soir, selon une information du L-Post. La présidente de DéFi, Sophie Rohonyi, à qui elle succède, a confirmé les résultats de l’élection sur le réseau social X.

Depuis 2021, Béatrice Delfin-Diaz se trouvait à la tête de la branche belge de l’association internationale des femmes chefs d’entreprises (FCE). En 2011, elle a par ailleurs co-fondé la Tax & Legal Academy, un centre de formation spécialisé dans les domaines de la fiscalité, de la finance et du droit, à destination des conseillers fiscaux, avocats, indépendants, ou encore chefs d’entreprises.

Seule candidate en lice, l’entrepreneuse succède ainsi à Sophie Rohonyi, désignée présidente du Conseil des Femmes en avril 2023. Initialement élue pour un mandat de quatre ans, la présidente du parti amarante avait toutefois démissionné de son poste au sein du CFFB en novembre 2024, en raison d’une “incompatibilité” entre ses deux mandats.

Un travail de reconstruction du CFFB était nécessaire “sur le fond et sur la forme, avec des moyens humains et financiers plus réduits que jamais”, ce qui n’était pas possible à assumer en parallèle à la présidence de DéFi, explique Sophie Rohonyi. Cette dernière a toutefois continué à occuper ses fonctions au sein de l’organisation jusqu’à la désignation de sa remplaçante.

Le CFFB, pilier de la cause féministe, a vu le jour il y a 120 ans. En tant qu’association “coupole”, il regroupe une cinquantaine d’organisations de femmes francophones appartenant à différents points de vue philosophique et idéologique et vise à combattre toute forme de pression et de discrimination envers les femmes.

Belga