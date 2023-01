Basket : le manager du Circus Brussels, Nikkel Kebsi, dévoile les raisons de son départ

Nikkel Kebsi, General Manager du club, a fait savoir au Conseil d’Administration du Circus Brussels Basketball qu’il ne poursuivra pas sa mission la saison prochaine.

“Il a su brillamment relever les nombreux défis auxquels le club était ou allait être confronté. Grâce à sa grande force de travail et sa grande résilience, Nikkel Kebsi a permis au Circus Brussels Basketball de traverser au mieux la période Covid avec ses matchs sans public, de renforcer ses relations avec ses partenaires et sponsors existants et surtout de retrouver, par l’arrivée de Circus comme nouveau naming sponsor, une santé et une viabilité financière indispensables à un développement serein d’un club professionnel de basketball“, commente le club.

Nikkel Kebsi avait repris la direction du club en février 2020. Il le quittera en fin de saison.

Fatigue et envie de changement

Le principal intéressé a dévoilé les raisons de ce départ dans l’émission Sport présentée par Christophe Durant ce lundi sur BX1. “Ma réflexion est assez mûre puisqu’elle date déjà d’il y a quelques mois. Elle est motivée par le fait de vouloir me lancer un nouveau challenge, que je ne connais pas encore.”

Outre cette envie de changement, il semblerait que ce choix ait également été influencé par de multiples facteurs, dont les conditions d’entraînement de plus en plus difficiles pour le club, avec notamment le retrait d’heures d’entrainement et la complexité pour l’organisation des matchs au Palais 12. Fatigué, Nikkel Kebsi a décidé de passer le relais en espérant que sa décision puisse provoquer une amélioration des conditions de travail pour son successeur.

Il restera en poste jusqu’à la fin de la saison actuelle, soit jusqu’en juin 2023 au plus tard, afin de faciliter la transition et la désignation d’un nouveau General Manager dont il est à la recherche.

V.d.T. – Photo : Belga

■ Une interview de Nikkel Kebsi, General Manager du Circus Brussels Basketball au micro de Christophe Durant