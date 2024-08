JO 2024 : Exploit des Belgian Cats, elles battent le Japon 85-58 et se qualifient pour les quarts de finale

Trois ans jour pour jour après leur cruelle défaite en quarts de finale du tournoi olympique de Tokyo (86-85), face à ces mêmes Japonaises, les Belgian Cats, emmenées par une capitaine Emma Meesseman remarquable (30 points, 11 rebonds, 4 assists, 5 contres en 33 minutes), ont pris leur revanche dans le tournoi de basket des Jeux Olympiques de Paris, dimanche à Villeneuve d’Ascq.

Les Belges se sont imposées 85-58 face au Japon, dans leur 3e et dernier match du groupe C, et ont assuré leur qualification pour les quarts de finale. Elles ont remporté les quatre périodes (19-7, 20-16, 22-16 et 214-19). Elles sont certaines de finir parmi les deux meilleures équipes classées troisièmes. Leur adversaire sera connue à l’issue des rencontres du groupe B jouées dimanche. Les championnes d’Europe n’avaient pas d’autre choix que de battre le Japon et par le plus grand écart possible.

Une victoire par au moins 27 points les envoyait en quarts, une défaite les éliminait. Le problème était que le Japon jouait aussi son tournoi, une défaite était synonyme d’élimination. Les joueuses de Rachid Meziane mirent à profit leur avantage de taille et une défense très agressive en début de rencontre entamée sur un rythme très soutenu. Malgré quelques paniers faciles manqués offensivement, la Belgique filait à 15-6 et bouclait le premier quart à +12 (19-7).

Le Japon s’était montré très maladroit à distance (2/14 et 0/7 à 3 pts). Cela ne dura pas car après un 0/9 aux tirs primés, les Nippones rentraient un 4/8 et restaient dans le coup (33-23) jusqu’à ce que les Cats, très précises de loin (6/12 à 3 pts), ne réalisent un 6-0 dans la dernière minute avant la mi-temps qu’elles rejoignaient à +16 (39-23). La barre des 20 points était atteinte à la 23e minute (43-23). Le Japon a dû attendre 3:40 dans le 3e quart temps pour enfin trouver le panier (45-25). Malgré un 0/4 aux tirs primés, les Belges plus déterminées que jamais abordaient le dernier quart à +22 (61-39). L’objectif était en vue. Il était atteint à 4:50 de la fin sur un 3 points de Ramette (71-44).

L’écart atteignait 30 unités (74-44) sur un nouveau tir primé de Ramette (16 points et 4/7 à 3 pts). Maxuella Lisowa a été très active avec 12 points autant que Antonia Delaere. Les Cats ont ensuite géré leur avantage, qui monta à +31 (85-54) à 36 secondes du buzzer, avant une dernière frayeur à la suite d’une perte de balle et d’une faute. Les Japonaises revenaient à 85-58 à 16 secondes de la fin. Plus rien ne fut marqué et, dans un stade acquis à la Belgique, la qualification pouvait être fêtée comme il se doit.

Belga/Photo Belga