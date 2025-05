Youssef Handichi (MR) à propos de la limitation des allocations chômage : “Ce n’est pas une exclusion, c’est offrir un emploi à tous”

Ancien membre du PTB et ancien député bruxellois, Youssef Handichi est aujourd’hui député fédéral MR. Après une campagne électorale difficile, il fait son grand retour. Il était l’invité de Bonjour Bruxelles.

Parmi les sujets dont il s’occupe, on retrouve la réindustrialisation. Mais dans quel secteur doit-on investir ? “Ici, Audi Forest a fermé, on a un site, et on réfléchit à ce qu’on va faire. Il y a toute une dynamique, les gens se bousculent, veulent des dépôts etc. David Leisterh avait initié une étude pour savoir quoi faire sur le site. C’est un poumon à Bruxelles, il est libre et on va en faire quelque chose de concret”, affirme Youssef Handichi.

Selon le député fédéral, pour créer de l’emploi, c’est surtout le coût de l’énergie qu’il faut baisser. “C’est le facteur principal qui freine l’industrialisation de notre pays. Je salue Mathieu Bihet (MR) de relancer les réacteurs nucléaires”.

Formation bruxelloise

Près d’un an après les élections régionales, Bruxelles n’a toujours pas de gouvernement. Youssef Handichi, appelle Ahmed Laaouej (PS) à prendre ses responsabilités et “trouver des solutions avec David Leisterh comme ministre-président”.

Si la réforme de la limitation des allocations chômage inquiète, pour le député fédéral, “c’est une excellente mesure”. “On parle d’exclusion du chômage, mais on va les lancer dans le monde du travail, c’est gratifiant. Ce n’est pas une exclusion mais c’est offrir un emploi à tout le monde”.

Quant à une possible coalition entre le PS et le PTB, pour Youssef Handichi, Ahmed Laaouej prépare déjà les prochaines élections. “Il est calculateur, il essaye déjà de voir les prochaines élections, s’il pourrait être le premier parti”.

■ Interview de Youssef Handichi (MR), député fédéral au micro de Michel Geyer