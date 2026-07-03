Barrière de Saint-Gilles: la commune réclame au gouvernement bruxellois une meilleure gestion des chantiers

La commune de Saint-Gilles a demandé au gouvernement bruxellois de mieux coordonner les nombreux chantiers de mobilité qui affectent actuellement son territoire, principalement autour du carrefour de la Barrière, a confirmé vendredi le bourgmestre Jean Spinette (PS).

Mercredi, un courrier a été adressé à la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), afin qu’elle assure une meilleure coordination entre les différents maîtres d’ouvrage qui œuvrent sur ces voiries régionales. “Je n’ai rien contre la ministre. Il y a plusieurs ministres, plusieurs donneurs d’ordre, des sous-traitants… Il faut mettre de l’ordre et mieux communiquer vers les riverains, la commune et les automobilistes qui ne savent plus comment faire“, a expliqué le bourgmestre.

La commune pointe notamment les difficultés liées au bus provisoire 96, dont l’itinéraire est régulièrement modifié au gré de l’évolution du chantier de réaménagement de l’avenue du Parc. Selon elle, ces changements perturbent l’offre de transport et désorientent les usagers.

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Dans son courrier, la commune réclame une réunion de coordination réunissant Bruxelles Mobilité, la Stib et les différents intervenants des chantiers autour de la Barrière. Elle demande également une réévaluation des déviations afin de garantir davantage de sécurité et de fluidité, ainsi qu’une communication “globale, claire et directement accessible” à destination des riverains.

Cette demande intervient quelques jours après le lancement d’une nouvelle phase du chantier de l’avenue du Parc et alors que le Groupement des usagers des transports publics à Bruxelles (GUTIB) dénonçait lui aussi un manque de coordination entre les différents chantiers. L’association estimait que “les voyageurs de Saint-Gilles n’en peuvent plus” et appelait notamment à une meilleure organisation des travaux et au renforcement du bus provisoire 96.

Belga