B. Hellings, Z. Jellab et B. Dhondt tireront la liste Ecolo-Groen à la Ville de Bruxelles

Les échevins Benoît Hellings, Zoubida Jellab et Bart Dhont tireront, dans cet ordre, la liste Ecolo-Groen en vue du scrutin communal de 2024 à la Ville de Bruxelles.

Ainsi en a décidé, vendredi, la locale Ecolo-Groen de la Ville de Bruxelles, a précisé sa coprésidente Magali Ribot à l’agence Belga. C’est déjà ce trio qui avait emmené la liste des Verts en vue du scrutin précédent de 2018, à l’issue duquel les Verts avaient enregistré une progression significative en sièges.

Actuellement, Benoît Hellings (Ecolo) est Premier échevin, en charge notamment du Climat et des Sports; Zoubida Jellab (Ecolo) gère les Espaces Verts et la Propreté publique; et Bart Dhondt (Groen), la Mobilité et les Travaux Publics.

En coalition avec les socialistes et DéFI, les écologistes, forts de 9 sièges, sont actuellement la troisième force politique à la Ville de Bruxelles, derrière le PS (17 sièges) et le MR (10 sièges); et devant DéFI (3 sièges) et le PTB (3 sièges), Les Engagés-CD&V (2 sièges), one.brussels – Vooruit (un siège) et la N-VA (un siège).

