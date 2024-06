Avec “Look Up”, l’ascenseur de l’Atomium se transforme en spectacle son et lumière

L’ascenseur monumental de l’Atomium offre un spectacle visuel hors du commun aux visiteurs qui l’empruntent, grâce aux efforts du collectif d’artistes Visual System et de son installation ‘Look Up’, annonce l’attraction touristique mardi.

Parcourir les 100 mètres de tube à bord de l’ascenseur de l’Atomium se transforme en expérience visuelle et auditive dans le cadre du projet ‘Look Up’, (regarder vers le haut, en français, NDLR) du collectif français. “Cela forme une sculpture qui est autant monumentale que minimaliste et met en valeur le caractère exceptionnel de la structure”, annonce un communiqué de l’Atomium.

Les visiteurs de la structure métallique bruxelloise peuvent profiter non seulement du spectacle visuel, mais aussi de la musique complémentaire qui a été composée par Thomas Vaquié, membre du collectif Visual System. L’installation offre une touche moderne à l’icône de la capitale belge depuis plus de soixante ans. Construit pour l’exposition universelle de 1958 à Bruxelles, l’Atomium était alors doté de l’ascenseur le plus rapide au monde qui pouvait transporter 500 personnes par heure, à la vitesse de 5 mètres par seconde.

Ce projet artistique s’inscrit dans l’objectif de l’Atomium d’ajouter l’art numérique à son programme en accueillant des expositions et des installations temporaires et permanentes. Les visiteurs peuvent à cet égard profiter toute l’année d’un autre spectacle son et lumière du collectif Visual System et qui sublime la coupole centrale de l’édifice.

■ Reportage de A. Corbin, N. Scheenaerts et C. De Beul

Belga